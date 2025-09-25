Rideva dell' Italia con Merkel ora va in galera | la triste parabola di Sarkozy
Condannato a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti libici, l'ex presidente francese sconta oggi il peso di una lunga catena di scandali. Dalla risata all’Italia al tramonto di un leader. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rideva dell'Italia con Merkel, ora va in galera: la triste parabola di Sarkozy - Nel 2011, durante una conferenza stampa a Bruxelles, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy risposero con una risata alla domanda di un giornalista sulla tenuta economica dell'Italia, all'epoca alle prese co ... Segnala msn.com