Ridere è una cosa seria | a Udine l’incontro gratuito di presentazione dello yoga della risata

Udinetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento speciale per scoprire il potere terapeutico della risata. Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18.00, presso La Cebi in via F. di Toppo 5 a Udine, si terrà un incontro gratuito di presentazione dello Yoga della Risata, disciplina che unisce esercizi respiratori e pratiche di risata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ridere - cosa

Semplicemete Fiorella, cosa è successo: Elodie piange sul palco, Vanoni fa ridere tutti

Ricky Gervais a Milano con Mortality: «Chi voleva dirmi di cosa ridere ha perso»

Fedez paparazzato in barca con Santanchè e La Russa (la cosa fa ridere) ma lui risponde così

Ficarra e Picone: "Ridere &#232; una cosa seria" - I due artisti comici ieri alla Mostra del Nuovo Cinema hanno raccontato la loro storia professionale intrecciata alla terra d’origine "A noi piace quando la gente esce dal cinema dopo aver riso ed ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Eterno Ciardo: «Far ridere la gente &#232; una cosa seria» - Correva il 13 dicembre 1976, al Teatro Purgatorio, il «Bagaglino» di Bari ideato da Beppe Stucci... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ridere 232 Cosa Seria