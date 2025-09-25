Ridere è una cosa seria | a Udine l’incontro gratuito di presentazione dello yoga della risata
Un appuntamento speciale per scoprire il potere terapeutico della risata. Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18.00, presso La Cebi in via F. di Toppo 5 a Udine, si terrà un incontro gratuito di presentazione dello Yoga della Risata, disciplina che unisce esercizi respiratori e pratiche di risata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
