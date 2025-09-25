Ricostruzione post alluvione | è online Indica la piattaforma a disposizione di privati cittadini e imprese

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno strumento utile per snellire e semplificare il processo di richiesta di rimborsi per chi è stato danneggiato dalle ondate di maltempo del 2023 e 2024. Da oggi è onlineIndica’, la piattaforma digitale che consentirà a cittadini e imprese di manifestare la volontà di accedere ai contributi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricostruzione - post

Ricostruzione post terremoto, due emendamenti di Forza Italia in Senato: "Obiettivo garantire interventi efficaci e tempestivi"

Meldola, ricostruzione post alluvione: al via i lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone

Ricostruzione post-alluvione 2023-2024: &#232; online Indica, la piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso e intende manifestare interesse ai contributi - È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024 in Emilia- Scrive ravennawebtv.it

ricostruzione post alluvione 232Ricostruzione post alluvione, due cantieri per oltre 6 milioni sulla provinciale 63 Valletta-Zattaglia - Proseguono gli interventi della Provincia di Ravenna per la messa in sicurezza e la ricostruzione della viabilità colpita dalle frane causate dalle ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Post Alluvione 232