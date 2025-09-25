Ricostruzione post alluvione affidati i lavori di ripristino della Provinciale Polenta | opere per 1,4 milioni di euro

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della Provinciale 83 Polenta, interessata da frane e smottamenti durante l'alluvione del 2023. La Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato i lavori al Consorzio Imprese Romagnole che ha indicato come ditta esecutrice l’Impresa Mattei – Lavori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

