Richiamo urgente del noto prodotto cosmetico | l’UE chiede di sospenderne l’utilizzo immediatamente
Un prodotto cosmetico molto diffuso online è finito al centro di un richiamo immediato da parte delle autorità europee. Si tratta di un siero per ciglia del marchio Trucosmetics, risultato contenere una sostanza non autorizzata in ambito cosmetico e potenzialmente pericolosa per la salute. L’allerta è stata diffusa attraverso il portale Safety Gate, il sistema europeo di segnalazione rapida dei prodotti non sicuri, che ha invitato i consumatori a sospenderne subito l’uso. Leggi anche: Pregliasco lancia l’allarme: “Attesi 16 milioni di contagi”. Cosa succederà in Italia Leggi anche: Rischio guerra mondiale, cosa fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco: parlano gli esperti La sostanza incriminata e i rischi per la salute. 🔗 Leggi su Tvzap.it
