Ricettazione ed esportazione illecita di opere d' arte | nuova inchiesta a Roma sull' eredità di Gianni Agnelli

Anche la procura di Roma indaga sulleredità dell’avvocato Gianni Agnelli. Ora che l’inchiesta coordinata dai magistrati di Torino si avvia verso la conclusione, arriva la conferma che nella Capitale c’è un altro fascicolo aperto, con due reati ipotizzati: ricettazione ed esportazione illecita di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

ricettazione esportazione illecita opereEredità Agnelli, il mistero dei 13 quadri originali sostituiti con copie: ipotesi ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte - La secondogenita di Gianni, Margherita, denunciò dopo ispezioni «ammanchi di beni di ingentissimo valore di proprietà del padre» (i quadri). roma.corriere.it scrive

ricettazione esportazione illecita opereEredità Agnelli, il mistero dei quadri (da De Chirico a Monet) spariti. La Procura: «Esportati illegalmente». Sentiti i domestici - Si tratta di una parte della collezione di Gianni Agnelli su cui ora la procura di Roma indaga, ... Da ilgazzettino.it

