Ricettazione ed esportazione illecita di opere d' arte | nuova inchiesta a Roma sull' eredità di Gianni Agnelli
Anche la procura di Roma indaga sull’eredità dell’avvocato Gianni Agnelli. Ora che l’inchiesta coordinata dai magistrati di Torino si avvia verso la conclusione, arriva la conferma che nella Capitale c’è un altro fascicolo aperto, con due reati ipotizzati: ricettazione ed esportazione illecita di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ricettazione - esportazione
Eredità Agnelli, il mistero dei 13 quadri originali sostituiti con copie: ipotesi ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_25/eredita-agnelli-il-mistero-dei-13-quadri-originali-sostituiti-con-copie-ipotesi-ri - X Vai su X
Un tagliaerba di ultima generazione, rubato nei giorni scorsi, è stato ritrovato dai Carabinieri di Appiano grazie al localizzatore satellitare integrato nel dispositivo. A finire nei guai il titolare di una ditta di giardinaggio, denunciato per ricettazione, e un suo dipen - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, il mistero dei 13 quadri originali sostituiti con copie: ipotesi ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte - La secondogenita di Gianni, Margherita, denunciò dopo ispezioni «ammanchi di beni di ingentissimo valore di proprietà del padre» (i quadri). roma.corriere.it scrive
Eredità Agnelli, il mistero dei quadri (da De Chirico a Monet) spariti. La Procura: «Esportati illegalmente». Sentiti i domestici - Si tratta di una parte della collezione di Gianni Agnelli su cui ora la procura di Roma indaga, ... Da ilgazzettino.it