Tempo di lettura: < 1 minuto Lo hanno rintracciato nella tarda serata di ieri a Paolisi, nel beneventano. Per i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico si è conclusa così la caccia a un 27enne romeno residente nel casertano, già noto alle forze dell’ordine, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo era ricercato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali: deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 7 mesi di reclusione. I reati contestati – furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di stupefacenti – risalgono a episodi avvenuti in diversi comuni del casertano, da San Felice a Cancello a Maddaloni, passando per Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ricercato per furti e droga, catturato nella notte nel Sannio: deve scontare oltre 4 anni di carcere