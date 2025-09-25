Ricerca tessuti smart che si puliscono da soli grazie a luce naturale e Raggi UV

25 set 2025

Un team di ricercatori coordinato dall’ Università Aalto, Finlandia, e’ riuscito a sviluppare dei  tessuti smart che possono cambiare colore, forma e persino pulirsi autonomamente,  senza bisogno di componenti tecnologici o batterie, ma semplicemente  grazie alla luce naturale e ai raggi UV.  I tessuti intelligenti tradizionali si basano spesso sull’elettronica, il che li rende ingombranti e difficili da manutenere, ma i ricercatori di questo progetto hanno creato  filati innovativi con molecole e nanoparticelle  che reagiscono direttamente alla luce. Ciò significa che i tessuti possono cambiare colore, muoversi o attivare funzioni senza l’ausilio di componenti elettronici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

