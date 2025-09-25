Ricerca terapia genica all’SR-Tiget | da NY a Milano per studiare il cervello

Ildenaro.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia-Spagna-Usa. E ora di nuovo Italia, con in tasca un grant da 1 milione di dollari per  avviare un nuovo laboratorio  e affrontare, sviluppando nuove tecnologie,  la sfida di decifrare i segreti della maturazione del cervello umano.  Si aggiunge una nuova tappa al viaggio scientifico di  Gabriele Ciceri,  neurobiologo bergamasco. Una tappa che lo porta  a Milano, all’Istituto San Raffaele-Telethon  per la terapia genica  (SR-Tiget), la joint venture tra Fondazione Telethon e l’Irccs ospedale San Raffaele. Lo scienziato è il vincitore del  Career Development Award della Fondazione Giovanni Armenise Harvard,  e con il finanziamento da 1 milione di dollari previsto guiderà il nuovo laboratorio al SR-Tiget in cui si studieranno  le cellule neuronali  e i meccanismi di un processo che porta alla loro completa maturazione e che può durare molti anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

