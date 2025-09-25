Ricerca terapia genica all’SR-Tiget | da NY a Milano per studiare il cervello

Italia-Spagna-Usa. E ora di nuovo Italia, con in tasca un grant da 1 milione di dollari per avviare un nuovo laboratorio e affrontare, sviluppando nuove tecnologie, la sfida di decifrare i segreti della maturazione del cervello umano. Si aggiunge una nuova tappa al viaggio scientifico di Gabriele Ciceri, neurobiologo bergamasco. Una tappa che lo porta a Milano, all’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget), la joint venture tra Fondazione Telethon e l’Irccs ospedale San Raffaele. Lo scienziato è il vincitore del Career Development Award della Fondazione Giovanni Armenise Harvard, e con il finanziamento da 1 milione di dollari previsto guiderà il nuovo laboratorio al SR-Tiget in cui si studieranno le cellule neuronali e i meccanismi di un processo che porta alla loro completa maturazione e che può durare molti anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it