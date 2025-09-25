Ricerca terapia genica all’SR-Tiget | da NY a Milano per studiare il cervello
Italia-Spagna-Usa. E ora di nuovo Italia, con in tasca un grant da 1 milione di dollari per avviare un nuovo laboratorio e affrontare, sviluppando nuove tecnologie, la sfida di decifrare i segreti della maturazione del cervello umano. Si aggiunge una nuova tappa al viaggio scientifico di Gabriele Ciceri, neurobiologo bergamasco. Una tappa che lo porta a Milano, all’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget), la joint venture tra Fondazione Telethon e l’Irccs ospedale San Raffaele. Lo scienziato è il vincitore del Career Development Award della Fondazione Giovanni Armenise Harvard, e con il finanziamento da 1 milione di dollari previsto guiderà il nuovo laboratorio al SR-Tiget in cui si studieranno le cellule neuronali e i meccanismi di un processo che porta alla loro completa maturazione e che può durare molti anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ricerca - terapia
Sanità, terapia genica fetale in utero: ricerca getta le basi per curare malattie rare prima della nascita
Ricerca, trattamento del Parkinson: terapia innovativa a Torino
Cura, ricerca e terapia sperimentale onco-ematologica: l'Irst si conferma un polo d’eccellenza strategico nazionale
La ricerca svizzera apre la strada a una terapia innovativa per riparare i danni neurologici e migliorare il recupero: - facebook.com Vai su Facebook
Alla Maugeri arrivano i fondi per la ricerca sulla terapia genica - L’Unità di cardiologia molecolare della Maugeri di Pavia, diretta dalla professoressa Silvia Priori, si è aggiudicata per la seconda volta l’Erc Advanced Grant, uno dei più ambiti finanziamenti europe ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
ERC Advanced Grant all’Unità di Cardiologia molecolare dell’IRCCS Maugeri Pavia: premiato un progetto di ricerca sulla terapia genica per patologie cardiache - Silvia Priori: «Un risultato straordinario che premia il lavoro di tanti ricercatori e che stimola i giovani ad avvicinarsi alla ricerca» ... Si legge su corriere.it