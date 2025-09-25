Ricci si gioca la carta della disperazione | le Marche riconosceranno la Palestina
Matteo Ricci gioca la carta della disperazione: «Riconosceremo la Palestina nel primo Consiglio regionale». L'occasione è il confronto di ieri su Sky tra il governatore uscente Francesco Acquaroli, di Fdi, e il candidato del «campo largo» alla presidenza della Regione Marche. Ricci tenta il colpo simbolico con una proposta senza valore sostanziale — come quella del riconoscimento di uno Stato — ma potenzialmente capace di mobilitare la base. Ne è convinto Ricci, che già in un messaggio di semi-resa ai suoi grandi elettori via Whatsapp aveva chiesto di premere l'acceleratore sui temi identitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
