Ricci-Schlein a Porto San Giorgio | Sanità marchigiana peggiorata E la destra fa male alle imprese

È un po’ un saluto e uno slancio finale, l’ultimo passaggio della segretaria nazionale del Partito democratico nelle Marche, a Porto San Giorgio ha chiuso la campagna elettorale Elly Schlein a supporto di Matteo Ricci, ancora una volta con una giornata piena di eventi. Un incontro che segue quello del ministro Salvini, al teatro, la risposta del Pd è con una presenza importante di simpatizzanti e di candidati in piazza Matteotti, gli organizzatori parlano di almeno mille e cinquecento persone. Ha aperto la serata lo stesso Ricci che ha sottolineato: "Vengono a parlare di rappresentanza territoriale proprio loro che per la prima volta in giunta non hanno rappresentato la provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci-Schlein a Porto San Giorgio: "Sanità marchigiana peggiorata. E la destra fa male alle imprese"

In questa notizia si parla di: ricci - schlein

Rebus Regionali per Schlein, Calenda scarica Ricci e sostiene Acquaroli

Il candidato pd nelle Marche Ricci è indagato. Conte: «Chiarisca» | Schlein e l'estate titubante

Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

Regionali Marche, Ricci in svantaggio. Schlein chiede unità ma il confronto interno è congelato Di @aldorosati ilriformista.it/regionali-marc… - X Vai su X

Ricci con Schlein mercoledì a Fano e Porto San Giorgio - facebook.com Vai su Facebook

Piazze strapiene per Ricci e Schlein a Fano e a Porto San Giorgio; Sprint finale di Ricci: a Fano e Porto San Giorgio la carica del cambiamento; Ricci e Schlein da P.S.Giorgio: «Le Marche hanno parlato forte e chiaro, non si fidano più di Acquaroli e Meloni.

Ricci a Fano e Porto San Giorgio - Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, mercoledì 24 settembre, sarà assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, per gli ultimi due ‘Comizi ... Si legge su senigallianotizie.it

Ricci e Schlein da P.S.Giorgio: «Le Marche hanno parlato forte e chiaro, non si fidano più di Acquaroli e Meloni» - L'europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, al termine del comizio a Porto San Giorgio: «La nostra forza è un programma condiviso con l’Alleanza del Cambiamento, che ... cronachefermane.it scrive