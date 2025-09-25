Ricci occupa le tv ma si lagna via chat | Temo non basti attaccate Acquaroli

Laverita.info | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato dem vede la sconfitta nelle Marche e ordina ai suoi di scagliarsi contro il rivale. Il M5s locale lo molla e silura Conte. 🔗 Leggi su Laverita.info

ricci occupa le tv ma si lagna via chat temo non basti attaccate acquaroli

© Laverita.info - Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»

In questa notizia si parla di: ricci - occupa

"Così la Pescheria pagò la ‘Lievito’. L’agenzia che si occupa di Ricci"

Cerca Video su questo argomento: Ricci Occupa Tv Lagna