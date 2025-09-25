Ricavi delle multe per sistemare le strade provinciali | sì alla proposta di Mariani FdI
Destinare il ricavato delle multe elevate nei comuni della provincia alla manutenzione delle strade, soprattutto quelle che versano in condizioni peggiori. Arriva il “sì” all’ordine del giorno presentato in aula dal consigliere provinciale Filippo Mariani (FdI). Un’assunzione di impegno che ora. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: ricavi - multe
Il bilancio 2024/25 di #Schmitz fotografa un anno in chiaroscuro. In calo la produzione (-6,5%), così come i ricavi (-10,2%) e l'utile consolidato (ridotto a circa un milione). Tuttavia, nonostante le difficoltà, la quota di mercato europea è salita al 25%, confermand - facebook.com Vai su Facebook
#Attività #ricettive: #irregolarità in serie. «#Ricavi non dichiarati per oltre 880 mila euro» https://umbriaon.it/attivita-ricettive-irregolarita-in-serie-ricavi-non-dichiarati-per-oltre-880-mila-euro/… #Umbria #Perugia #denunce #sanzioni #GdF - X Vai su X
Strade, multe in aumento anche senza gli autovelox: 5,7 milioni nel 2024 - Nel 2023 il Sant'Artemio aveva incassato oltre 935mila euro ... Scrive ilgazzettino.it
Codice della strada, multe più care dall’1 gennaio - Il 1° gennaio 2026 scatterà un aumento di circa il 2% degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Lo riporta italiaoggi.it