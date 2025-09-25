Ricavi delle multe per sistemare le strade provinciali | sì alla proposta di Mariani FdI

Ilpescara.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Destinare il ricavato delle multe elevate nei comuni della provincia alla manutenzione delle strade, soprattutto quelle che versano in condizioni peggiori. Arriva il “sì” all’ordine del giorno presentato in aula dal consigliere provinciale Filippo Mariani (FdI). Un’assunzione di impegno che ora. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

