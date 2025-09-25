Riattivato il mattatoio per la macellazione del coniglio leprino | Così salvaguardiamo la filiera
Palazzo dei Priori approva con delibera l'utilizzo del mattatoio comunale di strada Panzanella, attualmente inutilizzato, da parte del Consorzio coniglio verde leprino di Viterbo, per la macellazione dei capi allevati in zona.Si tratta di una razza animale autoctona allevata dalle aziende. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: riattivato - mattatoio
TROVATO un cane nero e bianco a ROMA 7/09/25 Zona: nel parcheggio dietro il mattatoio di via Palmiro Togliatti, via Gino Severini, Tor Sapienza. Maschio di circa un anno, di taglia media. Senza microchip. Impaurito. Molto docile. E' stato trovato sotto ad una - facebook.com Vai su Facebook
Riattivato il mattatoio per la macellazione del coniglio leprino: Così salvaguardiamo la filiera.