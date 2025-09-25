Riattivato il mattatoio per la macellazione del coniglio leprino | Così salvaguardiamo la filiera

Palazzo dei Priori approva con delibera l'utilizzo del mattatoio comunale di strada Panzanella, attualmente inutilizzato, da parte del Consorzio coniglio verde leprino di Viterbo, per la macellazione dei capi allevati in zona.Si tratta di una razza animale autoctona allevata dalle aziende. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Riattivato il mattatoio per la macellazione del coniglio leprino: Così salvaguardiamo la filiera.

