Riarmo Tedesco | la lista della spesa da 83 miliardi di Merz agli Usa lascia le briciole

Arriva la prima, grande lista della spesa della Germania per concretizzare il maxi-piano di procurement militare da 355 miliardi di euro in 15 anni (2026-2041) e la grande notizia è che il governo di Friedrich Merz ha notevolmente tagliato le previsioni di approvvigionamento dagli Stati Uniti. La maxi-spesa della Germania riduce gli appalti Usa. Un documento ottenuto da Politico.eu prevede investimenti in acquisto di armamenti per 83 miliardi di euro tramite contratti da stipulare entro la fine del 2026 per mettere in marcia la ricostruzione delle forze armate di Berlino. Ebbene, "solo" l'8% del totale è destinato a armamenti americani.

Edifici e infrastrutture da riqualificare: il maxi piano di riarmo tedesco rischia ritardi e costi oltre i 500 miliardi

La grande contraddizione del governo tedesco: i piani per contrastare la crisi climatica smentiti (e superati) da quelli sul riarmo

