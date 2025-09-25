Riapre rinnovato il Conad a pochi passi da Campo Santa Margherita

Veneziatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volto rinnovato per il Conad City Santa Margherita di Venezia, nel Sestiere Dorsoduro. Il supermercato riaprirà, dopo i lavori di aggiornamento, venerdì 26 settembre alle 9. Al taglio del nastro saranno presenti l’assessore al Commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga, e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riapre - rinnovato

Palazzina Marfisa d'Este riapre al pubblico: "Volto rinnovato" per lo storico edificio

Conad Nord Ovest riapre a Roma: rinnovato il punto vendita a San Lorenzo

Veleso, riapre lunedì 15 settembre l’ufficio postale rinnovato: arrivano i servizi “Polis”

riapre rinnovato conad pochiConad Nord Ovest riapre a Roma: rinnovato il punto vendita a San Lorenzo - Ampliamento dei reparti, nuovi servizi e grande attenzione ai prodotti locali nel supermercato in via dei Liguri ... Lo riporta romatoday.it

riapre rinnovato conad pochiConad Nord Ovest riapre a Roma - Tra le principali novità del punto di vendita il reparto ortofrutta, che è stato ampliato e vanta un assortimento ancora più vasto ... Da myfruit.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Rinnovato Conad Pochi