Riaperto viale Diaz dopo la fuga di gas entro sera la riparazione della tubatura | FOTO

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riaperto alla circolazione nella tarda mattinata di oggi viale Armando Diaz, chiuso nelle scorse ore a causa della fuga di gas che aveva reso necessaria l’interruzione del traffico nel tratto compreso tra l’istituto scolastico San Pietro e l’incrocio con strada delle Pietrare.Il traffico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

