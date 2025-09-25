Riaperto il sottopasso della Saronno-Monza il traffico torna a scorrere tra Limbiate e Bovisio Masciago
Poco dopo le 14 di oggi, giovedì 25 settembre, è stato riaperto al traffico il sottopasso della Saronno-Monza sotto la Comasina in territorio di Bovisio Masciago. Il sottopasso era chiuso dal primo pomeriggio di lunedì 22 settembre, in seguito all’esondazione del fiume Seveso e il conseguente allagamento di tutta la zona. Nel sottopasso, completamente pieno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
