Riaperto il sottopasso della Saronno-Monza il traffico torna a scorrere tra Limbiate e Bovisio Masciago

Ilnotiziario.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 14 di oggi, giovedì 25 settembre, è stato riaperto al traffico il sottopasso della Saronno-Monza  sotto la Comasina in territorio di Bovisio Masciago. Il sottopasso era chiuso dal primo pomeriggio di lunedì 22 settembre, in seguito all’esondazione del fiume Seveso e il conseguente allagamento di tutta la zona. Nel sottopasso, completamente pieno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

