Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino
Arezzo, 25 settembre 2025 – Rendere Castiglion Fiorentino un borgo sempre più dinamico e accogliente. Con questo spirito l'amministrazione comunale in accordo con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e con il supporto del Centro Commerciale Naturale “Vie di Castiglioni” e della Pro Loco ha partecipato al bando della Regione Toscana per l'insediamento temporaneo di attivita' commerciali, artigianali all'interno di immobili inutilizzati. Il progetto presentato punta non solo al recupero fisico di spazi sfitti, ma anche alla riattivazione del tessuto sociale ed economico di aree interne della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino - Partecipazione al bando della Regione Toscana per l'insediamento temporaneo di attivita' commerciali, artigianali all'interno di immobili inutilizzati ... Si legge su msn.com
