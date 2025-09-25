Retroscena Conte ecco cosa disse negli spogliatoi prima di Napoli-Inter | Pensano di essere…

Conte Napoli Inter. È arrivato nelle sale italiane AG4IN, il film che ripercorre la cavalcata scudetto del Napoli guidato da Antonio Conte. Un racconto cinematografico che mescola emozione, passione e momenti chiave di una stagione destinata a rimanere nella storia del club partenopeo. Tra gli episodi raccontati sul grande schermo trova spazio anche lo scontro diretto del 1° marzo 2025 contro l’Inter di Inzaghi, una partita che ha lasciato il segno nel cammino azzurro. Al “Maradona” andò in scena una sfida intensa, risolta solo nei minuti finali grazie al gol di Philip Billing, che firmò l’1-1 annullando la prodezza precedente di Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it