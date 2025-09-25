Retroscena Conte ecco cosa disse negli spogliatoi prima di Napoli-Inter | Pensano di essere…
Conte Napoli Inter. È arrivato nelle sale italiane AG4IN, il film che ripercorre la cavalcata scudetto del Napoli guidato da Antonio Conte. Un racconto cinematografico che mescola emozione, passione e momenti chiave di una stagione destinata a rimanere nella storia del club partenopeo. Tra gli episodi raccontati sul grande schermo trova spazio anche lo scontro diretto del 1° marzo 2025 contro l’Inter di Inzaghi, una partita che ha lasciato il segno nel cammino azzurro. Al “Maradona” andò in scena una sfida intensa, risolta solo nei minuti finali grazie al gol di Philip Billing, che firmò l’1-1 annullando la prodezza precedente di Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: retroscena - conte
Osimhen, mossa a sorpresa di Conte: lo convoca per il ritiro | Retroscena clausola: ecco cosa succede il 15 luglio
Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»
Calciomercato Juve: attenzione a Conte, sta valutando l’idea di portare questo bianconero al Napoli! L’operazione che non ti aspetti, ecco il retroscena
Sentite #Ranocchia, che retroscena assurdo sull'ex #Inter Con Antonio #Conte vomitò dalla fatica, ma lui... - facebook.com Vai su Facebook
Conte follemente innamorato di McTominay Il mister ha spiegato i retroscena dell'arrivo in azzurro dello scozzese, tessendone le lodi ai microfoni di TNT Sports Football "Ho pensato dovesse uscire dalla comfort zone, è un grande uomo" ? #SSCNapol - X Vai su X
Juventus, il ciclone Conte abbatte Comolli: “Progetto al buio” - Juventus, ecco il retroscena clamoroso sul mancato arrivo di Antonio Conte. Si legge su juvelive.it
Allegri Milan, retroscena da Milanello! Discorso da brividi del tecnico a Milanello, giocatori ammaliati dal livornese - Allegri Milan, spunta il retroscena da Milanello: il tecnico ricorda spesso ai calciatori cosa voglia dire giocare con il club rossonero Il Milan ha ritrovato se stesso. milannews24.com scrive