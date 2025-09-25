Restyling di via Argiro polemica sui cantieri a Bari | Crollo degli incassi fino al 75%
Il cantiere di restyling di via Argiro, a Bari, avviato il 15 settembre scorso, continua a preoccupare commercianti e residenti. Ieri mattina il comitato, nato proprio in questi giorni, ha. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: restyling - argiro
Sono tanti i baresi che la pensano allo stesso modo: "Via Argiro non era e non è una priorità di Bari". - facebook.com Vai su Facebook
Via Argiro, a Bari è già tempo di polemiche: cantieri aperti ma lavori ancora al palo - Il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, finanziato con oltre sette milioni dal Pnrr e programmato per 300 giorni lavora ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
A Bari i lavori in via Argiro tra blackout, disagi e proteste. La rabbia dei commercianti: «Il cantiere è lento» - Il grande cantiere per la riqualificazione di una delle strade più iconiche del murattiano continua a scatenare polemiche. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it