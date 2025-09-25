Restyling di via Argiro polemica sui cantieri a Bari | Crollo degli incassi fino al 75%

Il cantiere di restyling di via Argiro, a Bari, avviato il 15 settembre scorso, continua a preoccupare commercianti e residenti. Ieri mattina il comitato, nato proprio in questi giorni, ha. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

restyling di via argiro polemica sui cantieri a bari crollo degli incassi fino al 75

