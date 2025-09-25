Restauro e rifunzionalizzazione della scogliera a Napoli est la Giunta Comunale stanzia 3.6 milioni di euro

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza, il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e la rifunzionalizzazione della scogliera antistante l’area dell’ex depuratore di San Giovanni, per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: restauro - rifunzionalizzazione

restauro rifunzionalizzazione scogliera napoliNapoli, restauro scogliera a protezione Terrazza a Mare di San Giovanni - La Giunta Comunale di Napoli, nella seduta odierna, ha approvato su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e ... Secondo msn.com

restauro rifunzionalizzazione scogliera napoliNapoli: approvato il progetto di restauro della scogliera di San Giovanni a Teduccio - La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza, il progetto di fattibilità tecnico- Segnala napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Restauro Rifunzionalizzazione Scogliera Napoli