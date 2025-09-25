Restauro e rifunzionalizzazione della scogliera a Napoli est la Giunta Comunale stanzia 3.6 milioni di euro
La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza, il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e la rifunzionalizzazione della scogliera antistante l’area dell’ex depuratore di San Giovanni, per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: restauro - rifunzionalizzazione
Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Teatro Romano di Brescia https://requadro.com/il-progetto-di-restauro-e-rifunzionalizzazione-del-teatro-romano-di-brescia/… via @Requadro2 - X Vai su X
Sabato 20 settembre 2025 si inaugura l’Appartamento Ducale di Palazzo Gonzaga, insieme alla mostra Dentro il Nero di Vasco Ascolini. Il nostro gruppo di progettazione ha seguito il restauro e la rifunzionalizzazione degli ambienti, con l’obiettivo di garantire - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, restauro scogliera a protezione Terrazza a Mare di San Giovanni - La Giunta Comunale di Napoli, nella seduta odierna, ha approvato su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e ... Secondo msn.com
Napoli: approvato il progetto di restauro della scogliera di San Giovanni a Teduccio - La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza, il progetto di fattibilità tecnico- Segnala napoli.repubblica.it