“Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo”. Queste le parole dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredo Cospito, dopo la decisione della Corte che ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato. A quanto pare, secondo i giudici, Cospito non è stato sottoposto a un trattamento che abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né sull’imposizione del regime carcerario speciale di cui all’articolo 41 bis e tantomeno sul rifiuto di sospendere la sua pena detentiva a causa delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Respinto dalla Cedu il ricorso di Alfredo Cospito sul 41bis, Delmastro: “Avevamo ragione e non ci siamo piegati”