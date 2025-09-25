Respinto dalla Cedu il ricorso di Alfredo Cospito sul 41bis Delmastro | Avevamo ragione e non ci siamo piegati
“Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo”. Queste le parole dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredo Cospito, dopo la decisione della Corte che ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato. A quanto pare, secondo i giudici, Cospito non è stato sottoposto a un trattamento che abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né sull’imposizione del regime carcerario speciale di cui all’articolo 41 bis e tantomeno sul rifiuto di sospendere la sua pena detentiva a causa delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: respinto - cedu
Cedu respinge il ricorso di Cospito sul 41bis, 'è infondato' - Con queste parole la Corte europea dei diritti umani mette la parola fine al ricorso di Alfredo Cospito contro il 41bis a cui è sottoposto dal 4 maggio 2022. Lo riporta ansa.it
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Alfredo Cospito per la revoca del 41 bis - La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha respinto il ricorso del militante anarchico Alfredo Cospito per la revoca del 41- Riporta ilpost.it