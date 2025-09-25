Rescigno una storia napoletana | dal pane al pub dalla pasticceria al ristorante

Tutto nasce ai primi del '900 dal pane: fresco, fragrante, profumato. Lo preparano Antonio e Maria assieme, con passione, dedizione e sacrifici. Grazie al sostegno costante della famiglia, riescono a dare vita al loro sogno, un'azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno freschi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it