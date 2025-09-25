Milano, 25 settembre 2025 – “Un polo manifatturiero della moda ispirato ai principi della social responsability. Un 'industria tessile basata sull' economia circolare, su principi di utilizzo, riparazione, rigenerazione e riciclo”. È questo il sogno di Giovanni Lucchesi, fondatore di Prism, brand nato a Milano, che ha posto le basi della sua attività sui valori dell'inclusione sociale e dell'economia circolare. E sembra che, un passo dopo l'altro, ci stia riuscendo perché la moda sta rispondendo. Prism si è infatti conquistata (e sta conquistando) la fiducia di numerosi marchi. “All'evento di lancio del progetto nazionale 'Repairing Centre e Upcycling – ha detto il giovane imprenditore – sono arrivati in tantissimi e non ce l'aspettavamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Repairing Centre e Upcycling, la sartoria sociale di Prism cresce tra progetti e nuove collaborazioni