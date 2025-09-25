Rende Unical approvate dieci Scuole di specializzazione in Medicina | al via dall’1 novembre

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera a tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria. A partire dall’1 novembre saranno attive dieci Scuole di specializzazione in Medicina, un traguardo definito straordinario che rafforza la formazione dei medici specialisti sul territorio e apre nuove prospettive per il sistema sanitario calabrese. Le nuove Scuole attivate sono: Anatomia Patologica – 2 posti. Chirurgia Generale – 8 posti. Chirurgia Toracica – 8 posti. Ematologia – 2 posti. Ginecologia e Ostetricia – 8 posti. Malattie dell’apparato cardiovascolare – 14 posti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

