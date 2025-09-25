Rende Unical approvate dieci Scuole di specializzazione in Medicina | al via dall’1 novembre
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera a tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria. A partire dall’1 novembre saranno attive dieci Scuole di specializzazione in Medicina, un traguardo definito straordinario che rafforza la formazione dei medici specialisti sul territorio e apre nuove prospettive per il sistema sanitario calabrese. Le nuove Scuole attivate sono: Anatomia Patologica – 2 posti. Chirurgia Generale – 8 posti. Chirurgia Toracica – 8 posti. Ematologia – 2 posti. Ginecologia e Ostetricia – 8 posti. Malattie dell’apparato cardiovascolare – 14 posti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: rende - unical
Rende. Unical, Gianluigi Greco in pole per il dopo-Leone: al via la corsa per il Rettorato 2025-2031
Rende. UniCal, la prof.ssa Maria De Paola eletta presidente dell’Associazione Italiana di Economia del Lavoro
Oxford College Mita Rende. . Sei uno studente universitario Unical? Per te i corsi di inglese costano meno. Con la tua matricola hai diritto ad uno sconto del 25% sui nostri corsi di inglese tenuti da insegnanti madrelingua, classi mai superiori a otto persone e o - facebook.com Vai su Facebook
L’Unical fa il pieno: approvate 10 nuove scuole di specializzazione in medicina all’ospedale di Cosenza - Scuole di specializzazione in medicina Unical: il Mur approva tutte le richieste di accreditamento richieste dall'università della Calabria ... Riporta quicosenza.it
L’Unical raddoppia le scuole di specializzazione all’ospedale di Cosenza - Il Ministero approva l’attivazione di cinque nuovi corsi, portando a dieci i percorsi operativi presso il nosocomio cosentino dal primo novembre ... Come scrive msn.com