Renault 4 protagonista di una mostra alla Milano Fashion Week | È un simbolo di libertà

Style Your Freedom: Renault inaugura nel suo flagship store Rnlt di Corso Garibaldi, a Milano, una mostra fotografica con scatti “rubati” nelle vie della moda milanese a bordo della nuova Renault 4 E-Tech Electric. Gli outfit e i volti catturati da Nicolò De March diventano dichiarazioni di stile personale e libertà quotidiana, valori che questo modello porta avanti dalle origini. La nuova compatta elettrica della casa della Losanga diventa un ponte tra i ricordi e le suggestioni del presente. E se negli Anni 60 e 70 era l'auto dell'indipendenza, oggi torna come oggetto culturale fonte di spunti e dibattito su sostenibilità, visioni di futuro e design. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault 4 protagonista di una mostra alla Milano Fashion Week: "È un simbolo di libertà"

