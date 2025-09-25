Renate c’è l’Ospitaletto Karlsson infortunato
Ha un nuovo sgradito ospite l’infermeria del Renate proprio alla vigilia di un ciclo di due match nell’arco di 72 ore. Oggi alle 18.30 a Meda arriva la matricola Ospitaletto poi domenica si va a Trieste. E Foschi dovrà farlo senza il suo uomo di riferimento per l’attacco. Infatti oltre ai lungodegenti Di Nolfo e De Leo, sarà assente anche il centravanti Ottar Karlsson, che contro l’Alcione ha rimediato una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Per lui una prognosi di almeno venti giorni. Le alternative ci sono, tattiche ma anche tecniche con Spalluto e Anelli che scalpitano dalla panchina, ma la profondità, le sponde e il lavoro col corpo garantiti dalla punta islandese sono stati aspetti molto preziosi per il gioco di questa squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
