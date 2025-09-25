Remo Anzovino il gran finale di Atelier tour il 5 ottobre a Ostia Antica Festival

ROMA – Non si arresta il viaggio di “Atelier”, il nuovo album del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Dopo i numerosi sold out registrati in primavera nelle principali città – tra cui Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo – e le tappe dell’estate tra l’Italia e l’Europa, chiude la tournée estiva tornando a suonare nella Capitale il 5 ottobre ad Ostia Antica Festival nello scenario unico del Teatro Romano di Ostia Antica (ore 21). Un concerto speciale, preceduto dall’importante data del 1 ottobre a Mestre (VE) al Museo Novecento per il Festival delle Idee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Remo Anzovino, il gran finale di “Atelier tour” il 5 ottobre a Ostia Antica Festival

In questa notizia si parla di: remo - anzovino

Il viaggio di "Atelier" fa tappa a Ostuni: Remo Anzovino in concerto

Remo Anzovino con il suo 'Atelier' a Torre a Mare

Remo Anzovino con il suo 'Atelier' a Torre a Mare

Ostia Antica Festival. . | , . Compositore e pianista tra i più originali ed eclettici della musica strumentale contemporanea, Remo Anzovino porta il suo nuovo progetto Atelier al Teatr - facebook.com Vai su Facebook

Remo Anzovino, il gran finale di “Atelier tour” il 5 ottobre a Ostia Antica Festival - Non si arresta il viaggio di “Atelier”, il nuovo album del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della ... lopinionista.it scrive

Remo Anzovino, via a tour estivo e poi via in Giappone - Prosegue il viaggio di "Atelier", il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, pubblicato a fine gennaio per l'etichetta DECCA ITALY e distribuito da Universal Music Italia, e che celebra ... Lo riporta ansa.it