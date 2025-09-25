Regionali Roberto Fico fa tappa a Salerno alla festa di Alleanza Verdi Sinistra

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra per le Regionali in Campania del 23 e 24 novembre, arriva a Salerno. Venerdì 26 settembre parteciperà alla Festa Provinciale di Alleanza Verdi Sinistra, uno dei partiti della coalizione che lo sostiene. L’appuntamento è in piazza Mario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - roberto

