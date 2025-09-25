Le elezioni regionali sono vicinissime. Sabato e Domenica 27 e 28 Settembre le urne si apriranno nelle Marche. Il candidato del centrodestra Acquaroli e quello del centrosinistra Ricci si sono confrontati a Skytg24. Le Marche decisive anche per la politica nazionale?. Così Acquaroli: “Prima la Regione era nell’anonimato, poi dalla nostra vittoria nel 2020 abbiamo avuto un’attenzione mediatica importante. Dobbiamo restare concentrati, non distrarci dagli obiettivi concreti per i marchigiani”. Ricci: “Non si vota per il presidente del Consiglio. Acquaroli si nasconde dietro la maschera della premier Meloni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Regionali Marche, il confronto tra i candidati alla presidenza a Skytg24