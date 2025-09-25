Regionali in Toscana Conte a Firenze | L’alleanza con il Pd ha basi chiare e obbiettivi condivisi

Firenze, 25 settembre 2025 – L'alleanza tra Pd e M5s per le prossime regionali in Toscana ha "basi molto chiare perché sono tutti obiettivi e temi che sono stati messi nero su bianco, frutto di un laborioso percorso interno che ha coinvolto tutti i nostri iscritti a livello provinciale e regionale, dopodiché con molta chiarezza c'è stata anche una votazione con grande partecipazione democratica e effettiva.E quindi queste nostre richieste e obiettivi strategici sono stati condivisi con Giani". E' quanto ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell'incontro nazionale di Studi delle Acli in corso a Firenze, dove ha anche incontrato brevemente il candidato del campo largo Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

