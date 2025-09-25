Regionali in Toscana Conte a Firenze | L’alleanza con il Pd ha basi chiare e obbiettivi condivisi
Firenze, 25 settembre 2025 – L'alleanza tra Pd e M5s per le prossime regionali in Toscana ha "basi molto chiare perché sono tutti obiettivi e temi che sono stati messi nero su bianco, frutto di un laborioso percorso interno che ha coinvolto tutti i nostri iscritti a livello provinciale e regionale, dopodiché con molta chiarezza c'è stata anche una votazione con grande partecipazione democratica e effettiva.E quindi queste nostre richieste e obiettivi strategici sono stati condivisi con Giani". E' quanto ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell'incontro nazionale di Studi delle Acli in corso a Firenze, dove ha anche incontrato brevemente il candidato del campo largo Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Il Pd e le Regionali in Toscana. Manca il dibattito
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali Toscana Rossa Ci vediamo stasera alle 19.45 su Toscana TV - facebook.com Vai su Facebook
#Avs #Regionali #Toscana ’Non saremo carta da parati. Sì alla discontinuità’ - X Vai su X
Presentati i 54 candidati dei 5 stelle - FIRENZE — Alla presenza del parlamentare e coordinatore dell’area fiorentina del Movimento Andrea Quartini e della coordinatrice regionale e capolista nella sezione di Pisa Irene Galletti, sono stati ... Da toscanamedianews.it
Elezioni regionali, i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale - Firenze, 25 settembre 2025 – Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze venerdì 10 ottobr e per tirare la volata finale al centrodestra e al candidato ... Lo riporta msn.com