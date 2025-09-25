Regionali in Campania De Luca per ora non si sfila E FI fa campagna acquisti

Napoli, 25 settembre 2025 – È lui stesso ad alimentare il giallo. Proprio quando, dentro e fuori il Pd, tutti si erano convinti che Vincenzo De Luca non sarebbe stato della partita alle regionali in Campania del 23 e 24 novembre, ecco che è lo stesso governatore uscente a spargere il seme del dubbio. "Resto, perché devo vigilare. Bastano due mesi di carnevale amministrativo per far precipitare di nuovo la Regione Campania sotto la soglia di dignità come era prima che arrivassimo". La domanda sorge spontanea: resta per due mesi prima di consegnare il testimone a Roberto Fico al quale continua a non mandarle a dire ("Sono disponibile a incontrarlo a una condizione: non ascoltare stupidità")? O resta per altri cinque anni, magari candidandosi con la sua lista civica ‘A testa alta’? Lui non scioglie il rebus, fa il criptico: "State attenti, non fate gli scalmanati – dice insinuante ai cronisti –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regionali in Campania, De Luca per ora non si sfila. E FI fa campagna acquisti

