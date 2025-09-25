regionali il movimento prima montevarchi sostiene lorenzo allegrucci

Arezzo, 25 settembre 2025 – In vista delle elezioni regionali del 12 ottobre, il movimento civico Prima Montevarchi ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno a Lorenzo Allegrucci. La segreteria del gruppo ha deciso all’unanimità di appoggiare l'attuale assessore comunale e già capogruppo di Prima Montevarchi in consiglio comunale dal 2016 al 2021, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia. «Allegrucci – si legge nella nota – ha sempre dimostrato capacità e correttezza nello svolgimento dei suoi incarichi e merita quindi il nostro pieno sostegno». Prima Montevarchi ha espresso inoltre «auguri di un buon risultato» a Gemma Peri, giovane candidata nelle liste della Lega, e a Monia Soldani, in corsa per Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

