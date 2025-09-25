Regionali Giani rilancia la polizia regionale | Ma ai Cpr dico no
Eugenio Giani, presidente della Regione uscente e ricandidato per il centrosinistra alle elezioni del 12 e 13 ottobre prossimi, rilancia la polizia regionale, idea già lanciata in passato e sulla quale è tornato oggi in un incontro con i giornalisti. No secco invece ai Cpr, Centri di permanenza e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - giani
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Sondaggio Emg Different per Toscana Tv elezioni regionali al voto 12 e 13 ottobre. Intenzioni di voto: Pd 35%, FdI 23%, Forza Italia 9,5%, Avs 8%, Lista Giani Casa riformista 8%, M5S 6,5%, Lega Salvini 4,5%, lista 'E'Ora - Tomasi presidente' 2% #regionali202 Vai su Facebook
Regionali, Giani a San Gimignano schiera i sindaci toscani: “In 180 stanno con me” - X Vai su X
Regionali, Giani rilancia la polizia regionale: "Ma ai Cpr dico no" - Il presidente uscente e ricandidato rilancia un'idea già proposta in passato: "Serve legge dello Stato, i presidenti di Regione la chiedano insieme" ... Riporta firenzetoday.it
Dalla Polizia Regionale alle telecamere: Giani presenta 7 punti per la sicurezza in Toscana - Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana candidato a un secondo mandato, nel corso di una iniziativa a Firenze ha presentato il suo pacchetto 'sicurezza' ... Scrive controradio.it