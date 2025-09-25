Regionali De Luca | La destra si affida a Padre Pio per il candidato

Tempo di lettura: < 1 minuto “Fra due mesi arriveranno nuovi statisti alla guida della regione Campania. Non si capisce da quale parte, destra, sinistra. Da destra non si sa ancora chi diavolo hanno scelto. Si affideranno a Padre Pio, non lo so, per la scelta. E poi anche dall’altro versante dobbiamo fare chiarezza. Ho sentito qualche dichiarazione ‘De Luca è stato convinto’. Io non sono convinto di niente”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato le prossime regionali, nel corso dell’inaugurazione di ExpoSele 2025, la fiera dell’agroalimentare in programma da oggi al 27 settembre al PalaSele di Eboli (SA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, De Luca: “La destra si affida a Padre Pio per il candidato”

