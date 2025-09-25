Regionali Conte a Firenze incontra Giani | Si è messo a disposizione per un nuovo progetto
Stretta di mano, foto opportunity. E due chiacchiere sul clima della campagna elettorale che il presidente toscano riassume con un "molto positivo". Dopo la firma del patto elettorale e l'ingresso del M5S nel campo largo toscano, a Firenze va in scena il primo incontro tra Giuseppe Conte ed. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - conte
Regionali: Tajani apre a D?Attis e Caroppo, Conte promuove Decaro
Regionali, Conte: No dei progressisti ai Cinque Stelle in Campania? Un suicidio
Le partite in vista delle Regionali. Conte ostacola Giani in Toscana
Elezioni Regionali: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni tutti insieme in #Calabria, i leader del campo progressista tirano la volata a Tridico Vai su Facebook
Regionali, Occhiuto risponde a Conte: «Dimissioni gesto di responsabilità, non di arroganza» - X Vai su X
Regionali in Toscana, Conte a Firenze: “L’alleanza con il Pd ha basi chiare e obbiettivi condivisi” - Il leade del Movimento Cinque Stelle nel capoluogo toscano in vista delle consultazioni di metà ottobre. Lo riporta lanazione.it
Regionali, colloquio Schlein-Conte. Giani: “Nessun passo indietro” - Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, è entrato nella sede del Pd con l’idea che entro un’ora, o poco più, sarebbe andato via. Come scrive repubblica.it