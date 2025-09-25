Regalati ai detenuti 720 profilattici Offre il carcere polemiche a Pavia

La direttrice Mussio parla di «scopi terapeutici», però viene sconfessata dal Dap e dai sindacati di polizia Beneduci (Osapp): «L’idea facilita stupri e usi impropri, come occultare droga. Gli agenti non sono guardoni». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Regalati ai detenuti 720 profilattici. Offre il carcere, polemiche a Pavia

In questa notizia si parla di: regalati - detenuti

Granata umiliati in casa dall’Atalanta dell’ex Juric: tre gol regalati in 8’ e altra batosta. Cairo contestato fuori e dentro lo stadio, lo scrittore Baricco simbolo della protesta Vai su Facebook

Pavia, 720 profilattici distribuiti ai detenuti. Mussio, la direttrice del carcere: «Motivi terapeutici». Scoppia la polemica - Nota critica dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: «Restano inevase valutazioni essenziali, dalle modalità di controllo alla prevenzione di condotte violente tra i detenuti, fino ai pos ... msn.com scrive

Il Dap boccia i preservativi ai detenuti: 'C'è un rischio sicurezza' - Secondo il Dap, infatti, il provvedimento è formulato male e "non appare idoneo a strutturare in modo adeguato la gestione complessiva dell'iniziativa sotto il versante sanitario, della prevenzione e ... Scrive ansa.it