REDMAGIC Astra | un tablet compatto pensato per il gaming in mobilità senza rinunciare alle prestazioni

Verso metà del 2025 Redmagic, brand del gruppo Nubia focalizzato su dispositivi mobile da gaming, ha lanciato sul mercato un nuovo tablet compatto pensato per gli amanti del gaming in mobilità. Il REDMAGIC Astra si presenta dunque con un design flat, che vede all’anteriore un display OLED da 9,06? che offre una risoluzione di 2.4K ed un refresh rate massimo di 165Hz, in grado di offrire un’ottima qualità dell’immagine in tutti i casi d’uso, sul posteriore – nero opaco nella variante Eclipse fornitoci per la prova – il logo del produttore al centro, mentre nella parte superiore (tenendolo in orizzontale) la tipica “finestra” che abbiamo già visto in passato sugli smartphone dell’azienda, in cui oltre alla fotocamera è visibile una ventolina RGB, oltre al nome del produttore, anch’esso retroilluminato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

