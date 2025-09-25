Recanatese D’Angelo non basta Terza vittoria di fila per L’Aquila
RECANATESE 1 (3-4-1-2): Michielin 6; Tavcar 6, Brunetti 5,5, Scognamiglio 6; Cioffredi 6,5, Buchel 7, Zampa 6,5 (47'st Corigliano sv), Trifelli 6,5 (42'st Lombardi sv); Banegas 5,5 (34'st Ndoye sv); Sparacello 7 (43'st Mantini sv), Di Renzo 7,5. All. Pochesci 6. RECANATESE (4-2-3-1): Fioravanti 5,5; Giusti, 6 Ghio 5,5 (50'pt Cocino 6), Fiumanò 5,5, Mordini 5,5; Ferro 6, Domizi 5 (1'st Carano 6); Re 7 (28'st Capanni 6), D'Angelo 7, Pesaresi 5 (35'st Ciccanti sv); Lovotti 5,5 (1'st Pierfederici 5,5). All. Savini 6. Arbitro: Bassetti di Lucca 5,5. Reti: 16' Di Renzo, 34' D'Angelo, 44' Sparacello.
Serie D. Recanatese su Di Francesco e Re. D’Angelo verso la conferma
La certezza D’Angelo. " La Recanatese ricomincia da zero. È una squadra con tante potenzialità»
