Reazione a catena le Due più una umiliate | Brutti pensieri
Nella puntata di Reazione a Catena del 24 settembre 2025, condotta da Pino Insegno su Rai 1, il trio femminile "Le Due più Una" ha conquistato la vittoria contro i campioni uscenti, ma ha sfiorato la sconfitta per una scelta finale discussa. Il team è composto dalle gemelle Eleonora e Sara, unite alla loro amica di lunga data Barbara: il nome riflette il loro legame affettuoso e la dinamica " due più una ". Durante il gioco, hanno dimostrato un'affiatamento invidiabile, con comunicazioni fluide, ascolto reciproco e intuizioni rapide, soprattutto da parte di Barbara, nota per le sue associazioni logiche e precise. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
