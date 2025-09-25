Realme GT 8 Pro sarà uno dei primi a portare Snapdragon 8 Elite Gen 5 in Italia
Realme GT 8 Pro sarà uno dei primi con Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: ecco quando arriverà in Italia e cosa sarà in grado di fare. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Realme GT8 Pro in Italia entro fine 2025, tra i primi con Snapdragon 8 Elite Gen 5
Realme 14 5G si atteggia a Gaming Phone nel primo teaser ufficiale #Realme14 https://gizchina.it/2025/03/realme-14-5g-immagini-design-dettagli-ufficiali/
realme GT 8 Pro, in Italia entro la fine del 2025 uno dei primi flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 5 - realme, uno dei brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia che il nuovo realme GT 8 Pro arriverà entro il 2025 in Italia. Riporta evosmart.it
Realme spoilera il nuovo GT 8 Pro: svelati i primi dettagli della scheda tecnica - Il nuovo Realme GT 8 Pro sarà ufficializzato nel corso del mese di ottobre: ecco le prime informazioni ufficiali sulla scheda tecnica del top di gamma ... Si legge su hwupgrade.it