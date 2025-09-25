Re Carlo e la regina Camilla a Roma | a ottobre l' incontro con papa Leone

Re Carlo e la regina Camilla incontreranno papa Leone XIV durante una visita di stato ufficiale in Vaticano il mese prossimo. Secondo il Sun, i sovrani britannici trascorreranno due giorni a Roma in ottobre, dopo il loro viaggio in Italia ad aprile, quando incontrarono papa Francesco pochi giorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

NEWS:VIAGGIO IN VATICANO!! Re Carlo e la regina Camilla intraprenderanno una visita di stato di due giorni alla Città del Vaticano nell’ottobre 2025, il loro unico impegno internazionale questo autunno. Originariamente prevista per aprile, la visita è stata ri - facebook.com Vai su Facebook

