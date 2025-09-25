Rc auto arrivano nuovi rincari | a Napoli si paga 264 euro in più di Aosta

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano nuovi rincari sulle assicurazioni Rc auto, tanto che a Napoli si può pagare 264 euro in più rispetto ad Aosta. A dirlo l’ Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che parla di un aumento su base annua del 3,7% con un prezzo medio che nel secondo trimestre è pari a 415 euro; un dato che tenendo conto dell’inflazione si traduce in un aumento netto del 2%. Premio medio in calo del 17,7% in 11 anni. Il trend di crescita è comunque più lento rispetto al primo trimestre del 2025 (la variazione annua era del +4,1%) e al secondo trimestre del 2024 (in cui la variazione annua era stata del +7%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

rc auto arrivano nuovi rincari a napoli si paga 264 euro in pi249 di aosta

© Lapresse.it - Rc auto, arrivano nuovi rincari: a Napoli si paga 264 euro in più di Aosta

In questa notizia si parla di: auto - arrivano

Arrivano i Campioni d'Italia: stop alle auto per il ritiro del Napoli

Pistoia, auto sbanda e si cappotta. Arrivano i vigili del fuoco

Emergenze, il 118 potenzia la sua flotta: arrivano a Palermo nuove auto mediche

Rc Auto, stop a nuovi contratti per la bulgara Dallbogg - Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti per la compagnia bulgara Dallbogg, attiva in Italia prevalentemente nell'Rc auto e in misura minore nelle cauzioni. Riporta ansa.it

Ivass, stop nuovi contratti per bulgara Dallbogg (Rc Auto) - Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti per la compagnia bulgara Dallbogg, attiva in Italia prevalentemente nell'Rc auto e in misura minore nelle cauzioni. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rc Auto Arrivano Nuovi