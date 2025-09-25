Arrivano nuovi rincari sulle assicurazioni Rc auto, tanto che a Napoli si può pagare 264 euro in più rispetto ad Aosta. A dirlo l’ Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che parla di un aumento su base annua del 3,7% con un prezzo medio che nel secondo trimestre è pari a 415 euro; un dato che tenendo conto dell’inflazione si traduce in un aumento netto del 2%. Premio medio in calo del 17,7% in 11 anni. Il trend di crescita è comunque più lento rispetto al primo trimestre del 2025 (la variazione annua era del +4,1%) e al secondo trimestre del 2024 (in cui la variazione annua era stata del +7%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rc auto, arrivano nuovi rincari: a Napoli si paga 264 euro in più di Aosta