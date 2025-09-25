Rc auto | a Napoli si pagano 264 euro in più rispetto ad Aosta

Non cambia il divario territoriale dei prezzi fra Nord e Sud dell'Rc Auto. Come spiega l'Ivass nell'indagine sul secondo trimestre, a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile su base annua e in forte riduzione (-44,9%) rispetto al secondo trimestre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it