Rc auto | a Napoli si pagano 264 euro in più rispetto ad Aosta
Non cambia il divario territoriale dei prezzi fra Nord e Sud dell'Rc Auto. Come spiega l'Ivass nell'indagine sul secondo trimestre, a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile su base annua e in forte riduzione (-44,9%) rispetto al secondo trimestre.
Rc Auto: a Napoli si pagano quasi 300 euro in più rispetto ad altre città
RC auto, polizze più care in Toscana. Prato seconda solo a Napoli - Firenze, 26 luglio 2025 – Le tariffe dell'assicurazione Rc Auto continuano a salire e la Toscana si conferma tra le regioni con i premi più alti d'Italia.