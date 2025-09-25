Rc auto | a Napoli si pagano 264 euro in più rispetto ad Aosta

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non cambia il divario territoriale dei prezzi fra Nord e Sud dell'Rc Auto. Come spiega l'Ivass nell'indagine sul secondo trimestre, a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile su base annua e in forte riduzione (-44,9%) rispetto al secondo trimestre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - napoli

Casalnuovo di Napoli: in auto con oltre 370mila euro in contante. Carabinieri denunciano 2 libici

Napoli, ecco la truffa dello specchietto. Ma stavolta l’auto ha 4 telecamere e il criminale scappa

Napoli, tenta truffa dello specchietto ma scappa quando sa che c’è la dashcam sull’auto

rc auto napoli paganoRc Auto: a Napoli si pagano quasi 300 euro in più rispetto ad altre città - L'articolo Rc Auto: a Napoli si pagano quasi 300 euro in più rispetto ad altre città proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

RC auto, polizze più care in Toscana. Prato seconda solo a Napoli - Firenze, 26 luglio 2025 – Le tariffe dell’assicurazione Rc Auto continuano a salire e la Toscana si conferma tra le regioni con i premi più alti d’Italia. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rc Auto Napoli Pagano