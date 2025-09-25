Rbr verso l’esordio casalingo senza Camara Il centro senegalese è ai box da oltre un mese

È la settimana del Flaminio: di quel ritorno a casa atteso da mesi. L’ultima partita ufficiale, gara2 di finale playoff con Cantù, è stata giocata a Rimini nella serata del 10 giugno. Domenica, tre mesi e 18 giorni dopo, la squadra ritroverà quei tifosi che peraltro non sono mai mancati anche negli ultimi mesi, dalle amichevoli estive (in casa e fuori) alle due partite di Supercoppa a Ravenna. Il Flaminio però è un’altra cosa e andrà protetto a dovere, perché al di là del calore, dei sold-out e delle percentuali di riempimento, la Rinascita versione 2024-2025, almeno in regular season, ha finito per vincere tra le mura amiche 13 partite su 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

