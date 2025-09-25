C’è voluta tutta la freddezza di Pierluca Luciani, entrato da pochi minuti, per trasformare una mezza delusione, nella quarta vittoria consecutiva. È stato infatti il bomber frusinate a decidere la trasferta di Carpi, trasformando il rigore concesso dall’arbitro Mazzoni per fallo di mano di Cortesi a 3’ dalla fine. Luciani, che in precedenza aveva avuto una ottima occasione per pareggiare, ha bagnato il debutto in giallorosso con una rete pesantissima, capace di regalare al Ravenna la quarta vittoria consecutiva e di mantenere la squadra in vetta alla classifica, sempre in condominio col favoritissimo Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna "Segnare è da anni il mio mestiere"