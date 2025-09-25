Ravenna morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia

Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, zona Malva Sud. Si chiamava Giulia Valgimigli ed era originaria di Forlì. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente ma alcuni elementi sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia

In questa notizia si parla di: ravenna - morta

Tragico incidente a Cotignola vicino Ravenna, scontro tra auto e moto, morta una coppia di motociclisti

Lutto a Ravenna, morta l’archeologa Maria Grazia Maioli: “Divulgatrice sapiente e ironica”

Ravenna, incassa la pensione della madre morta per 10 anni: denunciata una donna

Godo e Ravenna Yatch Club in lutto per la morte di Ermes - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia - Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, zona Malva Sud. Secondo tg24.sky.it

Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli, 25enne travolta e uccisa dal treno. Era con un ragazzo sui binari - Incidente a Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Si legge su msn.com