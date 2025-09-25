Ravenna celebra il patrono dei volontari della protezione civile

Nella giornata di martedì 23 settembre, ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, si è tenuta presso la chiesa di Santa Maria del Torrione a Ravenna, in una messa presieduta dall'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e don Paolo Babini, la benedizione dei mezzi delle associazioni di Protezione Civile di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - celebra

