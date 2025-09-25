Raro caso di anemia fetale | bimba salvata da trasfusioni in utero a Chieti VIDEO

Una bimba che alla 24^ settimana aveva manifestato l’insorgenza di una rarissima forma di anemia, è stata salvata grazie a trasfusioni in utero: una procedura assai complessa eseguita dall’équipe della clinica Ostetrica e Ginecologica di Chieti, diretta da Marco Liberati. Quella aveva colpito la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

